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متطرفون يعتدون على 20 مركبة في كفر قاسم

الإثنين 07 فبراير 2022 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متطرفون يعتدون على 20 مركبة في كفر قاسم



القدس المحتلة / سما /

أقدم متطرفون يهود من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن"، على ثقب إطارات سيارات خصوصية وكتابة عبارات عنصرية معادية للعرب في مدينة كفر قاسم فجر اليوم الإثنين.

وبحسب شهود من كفر قاسم، فإن مجموعة من المتطرفين قامت في ساعات الليل المتأخرة بالاعتداء على سيارات خصوصية لمواطنين من سكان المدينة، وقاموا بثقب إطاراتها.

وعقب ذلك، استدعيت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء العنصري، حيث قالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها لوسائل الإعلام إنها تلقت بلاغا عن إعطاب إطارات 20 مركبة في كفر قاسم كانت مركونة في الشارع بحي سكني في المدينة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون على مدينة كفر قاسم، فقد أقدم مستوطنون من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" في آذار مارس من العام الماضي على ثقب إطارات سيارات خصوصية وكتابة عبارات عنصرية معادية للعرب في كفر قاسم، وكذلك تنفيذ اعتداء إرهابي في تاريخ 28-7-2019، تضمن إعطاب إطارات مركبات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة

كما أقدم متطرفون يهود في تاريخ 2-12-2018 على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام" ووسم "نجمة داود" على محال تجارية وجدران منازل وإعطاب إطارات 32 سيارة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة رأس العين.

كما نفذت عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات العربية، حيث تستهدف العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية، وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، وحملوا الشرطة مسؤولية عدم اجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة، واتهموها بالتساهل في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.

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