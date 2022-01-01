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ليفين هاجم قرار اللجنة الوزارية بتأجيل ربط مستوطنات الضفة بالكهرباء لـ 3 أشهر

الأحد 06 فبراير 2022 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفين هاجم قرار اللجنة الوزارية بتأجيل ربط مستوطنات الضفة بالكهرباء لـ 3 أشهر



القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس كتلة الليكود والمعارضة عضو الكنيست ياريف ليفين قرار اللجنة الوزارية بتأجيل قانون الكهرباء للمستوطنات الفتية والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية اليوم الأحد.
 
وقال ليفين وفق القناة 7 العبرية: "اللجنة الوزارية نفسها التي ربطت المنازل للعرب في النقب بالكهرباء، قررت مرة أخرى التخلي عن المستوطنات الفتية".
 
وأضاف: "تأجيل القرار لمدة ثلاثة أشهر يدعو للسخرية، ولقد ثبت أن بينت وشاكيد وساعر وأصدقاؤهم ليس لديهم كلمة وليس لديهم قلب".
 
يذكر أن وزير القضاء جدعون ساعر قرر في اللجنة الوزارية للتشريع تأجيل قانون عضو الكنيست ياريف ليفين الذي يسعى لتنظيم الكهرباء للمستوطنات الفتية لمدة ثلاثة أشهر.
 

#ياريف ليفين #الكهرباء #الضفة

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