قناة عبرية: المفاوضات بين الامارات واسرائيل بشأن الرحلات الجوية وصلت الى طريق مسدود

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية مساء اليوم الأحد النقاب عن تعليق الرحلات الجوية بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية.



ووفقاً للقناة العبرية، وصلت المفاوضات الهادفة الى حلحلة الخلافات مع سلطات دبي بخصوص التدابير لتأمين الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الاسرائيليين الى طريق مسدود.



وأوضحت القناة أن الخلافات تدور حول مطالب الدوائر الأمنية في البلاد بالسماح لها بزيادة عدد العاملين المحليين والإسرائيليين الذين يتعاملون في مطار دبي مع هذه الرحلات، الامر الذي ترفضه السلطات الإماراتية.



وتقول شركات الطيران أن الاقتراح بتحويل الرحلات الجوية إلى أبو ظبي سيكلفها خسائر مادية، إذ أن غالبية الإسرائيليين معنيون بالوصول إلى دبي نفسها.