تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بينيت وبايدن

القدس المحتلة/سما/

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأحد، الملف الإيراني والأزمة المتصاعدة بين روسيا من جهة، وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى.

جاء ذلك في محادثة هاتفية هي الأولى بينهما منذ اللقاء الذي جمعهما في آب/ أغسطس الماضي، في البيت الأبيض. وتأتي في سياق "تهنئة" الرئيس الأميركي على عملية اغتيال زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

ونقل بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، عن بينيت، قوله إن "العالم أصبح مكانا أكثر أمانا بفضل العمل الشجاع للقوات الأميركية"، في إشارة إلى العملية التي نفذت الخمس الماضي، شمالي سورية، في محاولة للقبض على القرشي الذي فجّر نفسه خلال العملية.

وبحسب البيان، بحث الطرفان "التحديات الإقليمية وفي مقدمتها العدوانية الإيرانية المتزايدة والخطوات الهادفة إلى كبح البرنامج النووي الإيراني"؛ "كما ناقشا الوضع بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف البيان أن بينيت شكر الرئيس الأميركي "على دعمه الشخصي الكبير ودعم الإدارة الأميركية الراسخ لإسرائيل، بالتشديد على المساعدة الأميركية في تمويل القبة الحديدية".

وذكر البيان أن بينيت "دعا رئيس الحكومة الإسرئيلية الرئيس الأميركي وزوجته لزيارة إسرائيل، واتفقا على مواصلة الاتصال بين الجانبين".