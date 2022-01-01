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سلاف فواخرجي تلتقي الأسد وتوجه رسالة له (صورة)

الأحد 06 فبراير 2022 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاف فواخرجي تلتقي الأسد وتوجه رسالة له (صورة)



دمشق/سما/
كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن لقائها مؤخرا مع رئيس بلادها بشار الأسد.‏
ونشرت فواخرجي صورة تجمعها بالرئيس السوري عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ووجهت من خلالها رسالة له هي: "شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء، حماكم الله لما فيه خير هذا البلد وأهله".
 

وكانت سلاف فواخرجي قد شكرت الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعزيتهما لها في وفاة والدها، الناقد السينمائي محمد فواخرجي.
وتابعت فواخرجي في رسالتها أن يديم الله تعالى صحة الرئيس السوري وزوجته ويحميهم وعائلتهم، وأن يديمهم لخير سوريا.

آخر الأعمال الفنية المعروضة لسلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" قبل عامين، الذي شارك في بطولته دريد لحام وعباس النوري ومهيار خضور، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

 
#سلاف فواخرجي #بشار الاسد

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