سلاف فواخرجي تلتقي الأسد وتوجه رسالة له (صورة)

وكانت سلاف فواخرجي قد شكرت الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعزيتهما لها في وفاة والدها، الناقد السينمائي محمد فواخرجي.

وتابعت فواخرجي في رسالتها أن يديم الله تعالى صحة الرئيس السوري وزوجته ويحميهم وعائلتهم، وأن يديمهم لخير سوريا.

آخر الأعمال الفنية المعروضة لسلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" قبل عامين، الذي شارك في بطولته دريد لحام وعباس النوري ومهيار خضور، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.