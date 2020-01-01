وفد برلماني إماراتي بقيادة رئيس لجنة الدفاع والأمن يزور "إسرائيل" غداً

القدس المحتلة/سما/

يصل وفد برلماني إماراتي برئاسة لجنة الدفاع والداخلية والأمن، علي راشد النعيمي، غدا الاثنين، إلى اسرائيل في أول زيارة من نوعها حيث من المتوقع أن يجري لقاءات في الكنيست.



ونقلت قناة "i24" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أجندة الزيارة تشمل اجتماعا للوفد الإماراتي بمشاركة النعيمي ونواب آخرين وسفير الإمارات، محمد الخاجة، مع رئيس الكنيست، ميكي ليفي في مكتبه، ولاحقا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، رام بن باراك، وأعضائها الآخرين، وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الدولية برئاسة عضوي الكنيست، ميراف بن آري وإيلي كوهين، ورئيسي لوبي "اتفاقات إبراهيم"، عضوي الكنيست، روث فاسرمان لاندا وأوفير أكونيس.

وعلق ليفي استشرافا للزيارة المتوقعة بالقول: "إننا نرحب بزيارة إخواننا أبناء إبراهيم بأذرع مفتوحة. هذه الزيارة إلى القدس، المدينة المقدسة عند اليهودية والإسلام، هي تعبير عن السلام والأخوة بين الشعبين، ودليل مقنع على أنه يمكننا العيش بسلام، في الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس الكنيست: "أملي يكمن في أن تكون هذه الزيارة بمثابة السنونو الأولى التي تبشر بتوسيع اتفاقيات إبراهيم نحو دول أخرى، وكذلك التعاون البرلماني الدولي مع دول أخرى".

وأشارت القناة إلى أن النعيمي "يعرف بمواقفه الإيجابية حيال إسرائيل ونشاطه لتعزيز التسامح والاعتدال، ويعمل بالإضافة إلى ذلك على تعزيز التعاون بين البرلمان الإماراتي والكنيست".

وأقامت إسرائيل والإمارات علاقات دبلوماسية رسمية بموجب معاهدة سلام معروفة باسم "اتفاق إبراهيم" تم إبرامها في 15 سبتمبر 2020 في واشنطن بوساطة الولايات المتحدة، في مراسيم شاركت فيها كذلك البحرين التي وقعت وثيقة مماثلة مع الطرف الإسرائيلي.

وفي الأسابيع الأخيرة كثفت السلطات الإماراتية والإسرائيلية اتصالاتهما على خلفية هجمات متكررة على يد الحوثيين من اليمن استهدفت الإمارات، حيث أطلق الجانبان، حسب تقارير إعلامية، محادثات بشأن تزويد القوات الإماراتية بمنظومات دفاع جوية إسرائيلية.