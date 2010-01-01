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صلاح يعلق على مواجهة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا

الأحد 06 فبراير 2022 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يعلق على مواجهة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا



وكالات / سما /

بدا النجم المصري، محمد صلاح، عازما على اختبار هذا "الشعور المميز" بإحراز كأس أمم إفريقيا، وذلك حسب ما قاله أمس السبت، عشية المباراة النهائية للنسخة الـ33 من البطولة القارية.

ويستعد صلاح ورفاقه لمواجهة السنغال، مع طموح قيادة "الفراعنة" إلى لقبهم الأول منذ 2010 والثامن في تاريخهم.

وسيكون صلاح متحفزا إلى أقصى الحدود لتجاوز السنغال والفوز باللقب القاري للمرة الأولى، بما أن نجم ليفربول بدأ مسيرته الدولية عام 2011 أي بعد تتويج مصر باللقب القاري للمرة السابعة الأخيرة.

وقال صلاح عشية النهائي المقرر مساء اليوم الأحد على ملعب "أوليمبي ستاديوم" في العاصمة الكاميرونية ياوندي: "إنه شيء مميز للغاية أن تفوز بلقب مع منتخب بلادك. لقد فزت بلقب دوري أبطال أوروبا (عام 2019 مع ليفربول) وكان الشعور رائعا، فزت بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقي (2020) بعدما غاب عنه 30 عاما. لقد فزت في سويسرا (مع بازل) وفزت في كل مكان، وأريد أيضا أن أختبر هذا الشعور بالفوز بأول لقب لي مع بلادي".

وأكمل: "كم سيكون ذلك مميزا. أنا متحمس للغاية، والجميع مستعدون لذلك. آمل أن نتمكن من الفوز باللقب".

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