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أب يحاول الانتحار بسبب تأخر ابنه بالزواج

الأحد 06 فبراير 2022 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أب يحاول الانتحار بسبب تأخر ابنه بالزواج



وكالات / سما /

حاول أب صيني الانتحار عن طريق تناول جرعة كبيرة من الأدوية بسبب خجله من ابنه الذي لم يتزوج بعد في سن التاسعة والعشرين.

وقام رجل يبلغ من العمر 55 عاما، بتسليم مذكرة إلى الحراس في محطة سكة حديد شنغهاي، وقال إنه تناول جرعة زائدة من الأدوية.

وبحسب القناة المحلية "KNews"، قال أحد الحراس الذين قابلتهم القناة إنه أغمي عليه بعد ذلك على الفور.

وكتب الرجل رسالة موجهة إلى ابنه والتي أشار فيها إلى أنه "عاش حياة العار" لأن ابنه لم يبدأ تكوين أسرة بعد.

وكتب الأب: "الناس الذين في سنك في القرية لديهم أطفال وأحفاد بالفعل. لكنك تبلغ من العمر 29 عامًا ولم تحقق شيئًا"، بحسب "insider".

ونجا الرجل من الحادث بعد تلقي العلاج في أحد المستشفيات الصينية، وعاد إلى حياته الطبيعية.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا ونقاشات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الضغوط التي يتعرض لها الشباب الصيني بهدف الارتباط المبكر.

#الزواج #الاب #الانتحار #الصين

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