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قتيل في جريمة إطلاق نار بالرملة

الأحد 06 فبراير 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل في جريمة إطلاق نار بالرملة



القدس المحتلة / سما /

قُتل شخص في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة، صباح اليوم الأحد.

وأفاد شهود عيان أن الجريمة وقعت بالقرب من المسجد في حي الجواريش.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 11:00، عن مصاب كان فاقدا للوعي في شارع الزيتون بالرملة. وأبلغ الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان أن المصاب (30 عاما) فارق الحياة، وأقر وفاته، إثر معاناته من إصابات في جسده".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت بجمع الأدلة والبينات من المكان.

وفي سياق متصل، تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

8 قتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية اليوم، بلغ ثمانية قتلى، وهُم بالإضافة إلى القتيل من الرملة، اليوم، سهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل محمد حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في المجتمع العربي ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.

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