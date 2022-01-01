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انتصاران لخدمات جباليا وخدمات المغازي في كأس السلة

الأحد 06 فبراير 2022 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران لخدمات جباليا وخدمات المغازي في كأس السلة



غزة / سما /

حقق فريقا خدمات المغازي وخدمات جباليا انتصارين، في كأس الراحل "عبد الله الكرنز"، لكرة السلة، عقب فوزهما على شباب المغازي وخدمات دير البلح، ضمن مباريات المجموعة الأولى، في اللقاءات التي أقيمت على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

خدمات جباليا (84) _ خدمات دير البلح (68)

ونجح خدمات جباليا بتحقيق انتصاره الأول في الكأس، بعدما تغلب على خدمات دير البلح بنتيجة (86/84).

ونجح خدمات جباليا بالسيطرة على معظم أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 10/23 لصالح خدمات جباليا

الربع الثاني: 14/25 لصالح خدمات جباليا

الربع الثالث: 16/18 لصالح خدمات جباليا

الربع الرابع: 19/27 لصالح خدمات دير البلح

أدار اللقاء تحكيمياً: تامر قشطة، مؤمن الجربة، موسى غنام، مسجل جاد أغا، ميقاتي مروان حمد، ميقاتي "24 ثانية" محمد سكيك.

خدمات المغازي (83) _ شباب المغازي (74)

وتغلب خدمات المغازي على جاره الشباب بنتيجة (74/83).

وتقاسم الفريقان السيطرة على أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 11/12 لصالح خدمات المغازي

الربع الثاني: 16/32 لصالح خدمات المغازي 

الربع الثالث: 22/23 لصالح شباب المغازي

الربع الرابع: 17/25 لصالح شباب المغازي

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، مؤمن الجربة، أحمد شحادة، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي جاد أغا، ميقاتي "24 ثانية" أحمد زعرب.

#خدمات جباليا #خدمات المغازي #كأس السلة #كرة السلة

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