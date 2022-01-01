باريس يستبعد 4 نجوم لمواجهتي ريال مدريد

وكالات / سما /

أعلنت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، عن استبعاد فريق باريس سان جيرمان لاعب الوسط الهولندي جيورجينو فينالدوم، من قائمة الفريق التي ستستكمل منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

وخرج فينالدوم من قائمة الفريق الباريسي لمواجهتي ريال مدريد الإسباني في دور الستة عشر من المسابقة، بشكل رسمي، برؤية فنية للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق العاصمة الفرنسية.

واضطر بوتشيتينو لاستبعاد اللاعب الهولندي السابق في ليفربول من القائمة الأوروبية بسبب تواجد العديد من اللاعبين بشكل يزيد عن الحاجة في الفترة المقبلة.

ويغيب فينالدوم عن صفوف الفريق الباريسي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني الهولندي من مشاكل على مستوى الركبة والكاحل هذا الموسم، ما أثر على مشواره في الموسم الأول بحديقة الأمراء.

وبجانب الهولندي، قرر باريس عدم استدعاء الثلاثي أندير هيريرا، خوان بيرنات وجوليان دراكسلر للقائمة الأوروبية وبالتالي غياب كل منهم عن مواجهتي ريال مدريد.

وودع الفريق الباريسي منافسات كأس فرنسا مؤخراً، بعدما خسر أمام نيس بركلات الترجيح.