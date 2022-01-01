  1. الرئيسية
  2. الرياضة

باريس يستبعد 4 نجوم لمواجهتي ريال مدريد

الأحد 06 فبراير 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس يستبعد 4 نجوم لمواجهتي ريال مدريد



وكالات / سما /

أعلنت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، عن استبعاد فريق باريس سان جيرمان لاعب الوسط الهولندي جيورجينو فينالدوم، من قائمة الفريق التي ستستكمل منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

وخرج فينالدوم من قائمة الفريق الباريسي لمواجهتي ريال مدريد الإسباني في دور الستة عشر من المسابقة، بشكل رسمي، برؤية فنية للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق العاصمة الفرنسية.

واضطر بوتشيتينو لاستبعاد اللاعب الهولندي السابق في ليفربول من القائمة الأوروبية بسبب تواجد العديد من اللاعبين بشكل يزيد عن الحاجة في الفترة المقبلة.

ويغيب فينالدوم عن صفوف الفريق الباريسي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني الهولندي من مشاكل على مستوى الركبة والكاحل هذا الموسم، ما أثر على مشواره في الموسم الأول بحديقة الأمراء.

وبجانب الهولندي، قرر باريس عدم استدعاء الثلاثي أندير هيريرا، خوان بيرنات وجوليان دراكسلر للقائمة الأوروبية وبالتالي غياب كل منهم عن مواجهتي ريال مدريد.

وودع الفريق الباريسي منافسات كأس فرنسا مؤخراً، بعدما خسر أمام نيس بركلات الترجيح.

#ريال مدريد #باريس سان جيرمان #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

وفاة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن

الاحتلال يزعم احباط تهريب آلاف الطلقات النارية لغزة عبر "كرم أبو سالم" (صور وفيديو)

وزارة العمل بغزة توضح تفاصيل الرسوم الجديدة على التأمين الصحي للعمال

أسوشييتد برس: شخصيات فلسطينية وإسرائيلية تقترح خطة لكونفدرالية من دولتين

مصدر بفتح: انزعاج قيادة الحركة من مقاطعي "المركزي" واتهامات بخلق تحالفات لهذا الهدف..

هآرتس: هل تقف "إسرائيل" على بعد خطوات من "الكارثة الفظيعة" ؟

ما حقيقة الأنباء المتداولة عن التوجه لإغلاق المدارس بغزة والتحول للتعليم الإلكتروني ؟

الأخبار الرئيسية

صحيفة فرنسية: هكذا يمهد محمود عباس الطريق لخليفته في السلطة ...

مُحلِّل إسرائيلي : الكيان إلى زوال ووقعّ على “شهادة وفاته"

الصحة بغزة : حالتا وفاة و3050 إصابة بكورونا

صحيفة: فتح حاولت طرح هذا الملف للتصويت خلال المركزي وسحبته في اللحظات الأخيرة

الاونروا : سنواجه ازمة مالية نهاية مارس وندعو لحوار استراتيجي بين المانحين والدول المضيفة وممثلي اللاجئين

الاتصالات الفلسطينية