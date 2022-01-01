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تمديد اعتقال شقيق لميس أبو لبن بشبهة محاولة قتلها

الأحد 06 فبراير 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد اعتقال شقيق لميس أبو لبن بشبهة محاولة قتلها



القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون"، الليلة الماضية، اعتقال إبراهيم أبو لبن (37 عاما) من الرملة، لمدة ثمانية أيام، بشبهة محاولة قتل شقيقته لميس أبو لبن (26 عاما) في جريمة إطلاق نار، على ما يبدو، في اللد، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وأشار قاضي المحكمة في قراره إلى أنه يوجد اشتباه يربط المشتبه به بالشبهات المنسوبة إليه.

وتعرضت الشابة لإطلاق نار خلال سفرها بسيارتها؛ كما أبلغ عن اندلاع النار في السيارة.

والمصابة التي وصفت حالتها بالخطيرة تخضع للعلاج في قسم العناية الفائقة بمستشفى "أساف هروفيه". وكان طليقها قد اعتُقل، لكنه أُطلق سراحه وأُحيل للحبس المنزلي.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن أبو لبن أم لثلاثة أطفال، وهي منفصلة عن زوجها، وكانت قد انتقلت مع أطفالها للسكن في مدينة حيفا، في ظل الخطر والتهديد التي كانت تشعر بهما. وكانت أبو لبن قد توجهت إلى قسم الرفاه الاجتماعي في حيفا. وعادت للسكن في اللد، حديثا.

وجاء في بيان أصدره المستشفى، صباح أمس السبت، أن الحالة الصحية للشابة أبو لبن أصبحت "مستقرة"، بعد أن خضعت لـ"سلسلة من العمليات الجراحية ليلا"؛ ونقلت إلى قسم العناية الفائقة وهي في حالة "خطيرة ومستقرة".

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