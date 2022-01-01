نجوم ونوادي عالمية يتضامنون مع الطفل المغربي ريان

وكالات/سما/

أثارت قضية الطفل المغربي ريان العالق داخل بئر عميقة منذ ظهر الثلاثاء الرأي العام الدولي، وحظيت الواقعة بتعاطف وتضامن دولي واسع، اختلطت فيه الدعوات له بالنجاة مع الحزن والدموع.



ومنذ انتشار خبر سقوط الطفل ريان البالغ من العمر 5 أعوام في بئر ضيقة وبعمق 32 مترا بمنطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي البلاد، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بتغريدات متعلقة بالطفل ريان.



وانضم بعض المشاهير إلى حملة التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي وبينهم نجم المنتخب المغربي لكرة القدم أشرف حكيمي ونجم المنتخب الجزائري رياض محرز اللذان أعربا عن أملهما بإنقاذ الطفل المغربي ريان في تدوينتين على إنستغرام وفيسبوك.



كما انضم لحملة التضامن كل من الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي السابق والمعلق الجزائري حفيظ الدراجي، والنجم المصري السابق محمد أبو تريكة، والعداء المغربي السابق هشام الكروج وغيرهم من نجوم الرياضة.



من جانبه عبر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تضامنه مع الطفل المغربي ريان، وقال النادي في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”الجميع في يونايتد يتمنى عودة الطفل ريان إلى بيته وأهله بخير”.









وعبر أيضا نادي برشلونة الاسباني، عن تضامنه مع الطفل المغربي ريان، وقال النادي في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: يا #ريان. الجميع في #برشلونة يتمنى عودتك لأهلك بخير وإلى بيتك سليماً معافى".







وتتواصل في هذه الأثناء العمليات الرامية إلى إنقاذ الطفل ريان، بشكل حثيث، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام مغربية عن وصول فرق الإنقاذ إلى الطفل عبر نفق تم حفره بغرض إنق