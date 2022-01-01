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فلسطين تحقق 6 ميداليات إحداها ذهبية في بطولة العرب للتايكواندو

السبت 05 فبراير 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحقق 6 ميداليات إحداها ذهبية في بطولة العرب للتايكواندو



الفجيرة/سما/

حققت فلسطين 6 ميداليات ملونة في بطولة كأس العرب للتايكواندو، التي أقيمت في إمارة الفجيرة، بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة مثلوا 17 دولة عربية.

وشهدت البطولة منافسة قوية، نظراً لتصنيف البطولة نجمتين من الاتحاد الدولي، والتي يحسن اللاعبين الفائزين من خلالها نقاطاً في تصنيفهم الدولي.

وتوج اللاعب عمر حنتولي بذهبية البطولة، وسوار يونس بالميدالية الفضية، فيما حقق البرونزية كل من أحمد بهلول، نور الدين أبو حطب، ناجي نعسان، يقين فرج.

وهنأ رئيس الاتحاد بشار عبد الجواد، اللاعبين الفائزين، معرباً عن رضاه على المستوى الذي قدمه المشاركون في البطولة.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في بطولة الفجيرة الدولية التي تنطلق يوم غد، وتستمر منافساتها لمدة ثلاثة أيام.

#التايكواندو #فلسطين

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