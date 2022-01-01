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خلافات بين الشاباك و السلطات في الامارات قد تعلق الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي

السبت 05 فبراير 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلافات بين الشاباك و السلطات في الامارات قد تعلق الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي



القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير صحافي، اليوم السبت، عن "مخاوف إسرئيلية" من تعليق رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى دبي خلال الأيام المقبلة، بسبب خلاف بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والسلطات في دبي، حول الترتيبات الأمنية التي تتعلق بالرحلات الجوية.


 
جاء ذلك بحسب ما أكد مسؤولون إسرائيليون تحدثوا لموقع "واللا"، علما بأن موقع الأخبار السياحية "باسبورت نيوز" كان أول من تحدث عن تعليق محتمل للرحلات بين تل أبيب ودبي، بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مكتب رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزارة الخارجية ووزارة المواصلات وجهاز الشاباك "يحاولون حل المشكلة في محادثات مع حكومة الإمارات".

وقال مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الحديث عن "مشكلة فنية" يرجحون أنها "ستحل في الأيام المقبلة"، علما بأن الحكومة الإسرائيلية أخطرت شركات الخطوط الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى دبي بهذه المسألة.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى دبي يوم الثلاثاء المقبل 8 شباط/ فبراير الجاري. وأوضح المسؤولون أنه "إذا تم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء رحلات "فلاي دبي" و"طيران الإمارات" إلى إسرائيل.

وفي تعلقه على التقرير، قالوا في الشاباك إن "نشاط الخطوط الجوية بين تل أبيب ودبي أصبح ممكنا، بفضل الترتيبات التي توصلت إليها أجهزة الأمن الإسرائيلية مع نظرائها في دبي، وفقا للمبادئ والإجراءات الأمنية الإسرائيلية المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم".

وأضافوا أنه "في الأشهر الأخيرة، برزت خلافات على المستوى الأمني ​​بين الجهات المختصة في دبي وجهاز أمن الطيران الإسرائيلي، بشكل لا يسمح (بتولي) مسؤولية تأمين الطيران الإسرائيلي".

وتابعوا أنه "في هذه المرحلة تتواصل الجهود باستمرار لحل الخلافات مع السلطات في دبي والتوصل إلى تفاهمات تمكن من خلالها تولي مسؤولية أمن الطيران الإسرائيلي، بواسطة أجهزة الأمن الإسرائيلية".

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