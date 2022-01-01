إصابة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا

وكالات / سما /

بعد 48 ساعة من تمثيلها شخصية سيدة تصاب بفيروس كورونا، ظهرت اليوم عينة النجمة رانيا فريد شوقي إيجابية للفيروس، مؤكدة إنها شعرت بالتشاؤم وقت تصوير المشهد، خاصة وإنها لم تصب من قبل بالفيروس، وأشارت إلى أن الأعراض لا زالت خفيفة لأنها تلقت جرعات اللقاح.

وكتبت رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك: من يومين كنت بمثل مشهد اني ايجابي كورونا قولتلهم انتم بتنبورو عليا انا ما جاليش كورونا قبل كده فقوم ايه امبارح تكسير في الجسم ورعشه وكحه فاعمل مسحه تطلع ايجابي، الحمد لله الاعراض بسيطة عشان واخده اللقاح.

يذكر ان رانيا فريد شوقي تواجدت بموقعي تصوير لاستكمال المشاهد الأخيرة لها في مسلسلي "أبو العروسة 3" و"الحلم" ونشرت مخرا عدة صور لها من المسلسل الأخير وهي تقوم بدور فاطمة التي تكافح فيروس كورونا.

واحتفلت رانيا فريد شوقي مؤخرا بنجاح مسلسلها "أم العيال"، وكشفت عن مفاجأة تتعلق بشخصيتها داخل العمل، مؤكدة أنها شعرت بالضيق من تصرفاتها، كما أكدت مخرجة العمل أن رانيا كانت متخوفة بشدة قبل تصوير المسلسل.

أشارت رانيا خلال استضافتها ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة CBC إلى أن شخصية "صباح" والتي تؤديها في العمل، هي نموذج موجود بكثرة في المجتمع المصري، قائلة إن تلك الشخصية "ضايقتني"، ودايما بسألها: "ليه تعملى في نفسك وعيالك كده، مدتيش فرصة لابنك يعيش حياة فيها أمل لازم الشباب يجرب في بلده الأول".

وقالت المخرجة شيرين عادل مخرجة الحكاية، خلال الحلقة في حضور رانيا فريد شوقى وأحمد وفيق: أنا لفيت كتير عشان الاقى لوكيشن المسلسل في برقاش إحدى ضواحى الجيزة.. وصورنا في بيت حقيقى.. تقريبا كنا مقيمين مع الناس في بيتهم.

وكشفت أن رانيا فريد شوقى كانت تخشى تجسيد شخصية صباح، لكنى أقنعتها بعد مناقشتها في تفاصيل الشخصية، مشددة على أن سماسرة السفر عبر البحر أعتبرهم تجار موت.

وتحدثت المخرجة شيرين عادل عن كواليس مشهد موت "سلام" في حدوتة "أم العيال" من مسلسل "زي القمر"، ورد فعل الفنانة رانيا فريد شوقي بعد نهاية المشهد، وقالت: أنا كنت قلقانة جدا من المشهد، والإفّيه إننا صورنا يومها فرح الأول. رانيا قالت أنا مش عارفة رد الفعل هيطلع إيه، سمعت الأغنية مرتين وشحنت تمام."

وأضافت: خلصنا تصوير ورانيا فضلت مستمرة تصوت، أنا إتخضيت وجريت أشوف جرالها إيه، قالتلي شحنة ولازم تطلع."

وأوضح الفنان أحمد وفيق أن انهيار رانيا فريد شوقي في المشهد لم يفاجئه، لأنه اشترك معها في مشهد انهيار آخر في مسلسل "ولاد ناس".

حدوتة "أم العيال" من مسلسل "زى القمر" من بطولة النجوم "رانيا فريد شوقى، وأحمد وفيق، ومحمود ياسين "جونيور"، ورضوى جودة، وضياء الميرغنى".. من تأليف عمرو الدالى، وإخراج شيرين عادل.

وتجسد رانيا فريد شوقى دور "صباح" وهى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها.