كاني ويست ممنوع من دخول أستراليا

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة الغارديان أن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، حذر النجم الأمريكي الشهير، من منعه دخول بلاده إذ لم يقدم الأخير على تلقي لقاح فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، وبعد أن ذكرت بعض التقارير أن كاني قد يقيم حفلاً على ملعب دوكلاندز بمدينة ملبورن الأسترالية، في مارس/ آذار المقبل، قرر رئيس الوزراء الأسترالي تحذيره سلفاً من أن اللقاح شرط أساسي لدخول أستراليا.

وقال سكوت: "لا يهم من أنت، إنها القوانين لدينا، اتبع القواعد، يمكنك أن تأتي، إذا لم تتبعها، لن يمكنك أن تأتي".

ومن المؤكد أن هذا التحذير سيدخل حيز التنفيذ في حال لم يلتزم النجم بتلقي اللقاح؛ إذ أنه منذ نحو أسبوعين لم يتمكن لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد أن أيدت المحكمة قرار الحكومة بإلغاء تأشيرته؛ لعدم حصوله على اللقاح.

وفي سياق منفصل، كانت الممثلة الأمريكية جوليا فوكس قد نفت شائعة أنها ارتبطت بالنجم كاني ويست؛ سعياً للمال والشهرة فقط، وقد جاء ذلك في برنامجها "Forbidden Fruits" الذي عُرض يوم الجمعة 21 يناير 2022.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 31 عاماً: "من المضحك أن أحظى بكل هذا الاهتمام؛ حقاً لا يعنيني ذلك أبداً، دائماً ما أسمع أنتِ معه من أجل الشهرة والاهتمام، أنتِ معه من أجل المال.. أعزائي ارتبطت طوال حياتي برجال "مليارديرية".. لنتحدث بواقعية".

وتابعت: "شاهدوا أفلامي، اقرأوا كتابي.. هذا الشيء الذي أريده وليس أن أكون محط الأنظار.. هذا كل ما يهمني حقاً".

يُشار إلى أن علاقة جوليا، وهي من أصل إيطالي، بدأت بكاني البالغ من العمر 44 عاماً، والذي انفصل منذ أشهر عن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، منذ نحو 3 أسابيع.

يذكر أنه بعد شائعة أن جوليا تستغل كاني كي تجذب الأضواء وتحصد المزيد من الشهرة، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كاني هو الذي يستغل هذه العلاقة لمصالح خاصة شخصية.

فبعد أن انتشرت الكثير من الصور لكاني وجوليا سوياً في معظم الأيام التي تواجدا بها سوياً، وحتى عند تناول العشاء سوياً، تبين أن كاني يستخدم فريق إعلامه الخاص لالتقاط هذه الصور ونشرها في وسائل إعلام مختلفة، على أنها صور حصرية من البابارتزي.

وقد أقدم على هذا الفعل ليظهر لزوجته السابقة كيم كارداشيان أنه تخطى علاقتهما وبدأ يعيش حياة العزوبية، كما أنه يعيش علاقة حب، وكل ذلك فقط بهدف إثارة غيرتها وإجبارها بطريقة غير مباشرة على العودة إليه.

وفي المقابل، لا يبدو هذا خياراً أبداً لنجمة تليفزيون الواقع التي تعيش قصة حب مع النجم الكوميدي بيت ديفيدسون الذي يصغرها بـ14 عاماً.