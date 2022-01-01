تطوير أول قارب طائر يعمل بالهيدروجين فى العالم

وكالات / سما /

طور الخبراء أول قارب طائر يعمل بالهيدروجين في العالم، حيث يمكن أن يرتفع بثلاثة أقدام فوق سطح الماء، وسيتم بناؤه في دبي العام المقبل، وتشغيلها بواسطة خليتين من وقود الهيدروجين لا تنتج عنها أي انبعاثات لأنها تبحر بسلاسة فوق الأمواج في صمت، وتولد خلايا وقود الهيدروجين الكهرباء عن طريق مزج الهيدروجين والأكسجين في ألواح معالجة خاصة، والتي يتم دمجها لتشكيل خلية وقود أكبر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستستخدم المركبة أيضا شفرات تشبه الأجنحة أسفل الهيكل تتحرك فى المياه أثناء تسريع القارب، مما يؤدي إلى ارتفاع، على غرار الطائرات الهوائية.

ستمتد الطائرة بطول 32 قدمًا ووزنها 6 أطنان وستكون قادرة على نقل ما يصل إلى 12راكبًا بالإضافة إلى طيار فوق المياه بسرعة إبحار تصل إلى 40 عقدة، أو 46 ميلاً في الساعة.

تُظهر الصور المفاهيمية لـ The Jet مركبة بيضاء غير عادية بنوافذ ركاب معتمة، مثل نسخة بحرية من سيارة ليموزين خفيفة.

وقعت شركة The JET ZeroEmission، المصممة للطائرة ومقرها سويسرا، اتفاقية مع شركة Zenith Marine Services الإماراتية لتصنيع المركبة.

ستستضيف المدينة أيضًا أول تجربة تشغيل للمركبة على الإطلاق في نوفمبر 2023، بالتزامن مع COP28، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ العام المقبل.

تقول الشركة: "نجعل الناس يختبرون رحلة قارب منظمة، تطير في صمت ورائعة فوق مياه أكثر شواطئ البحار والأنهار والبحيرات سحرًا".

وأضافت الشركة، "بفضل هذه الرحلة الفريدة من نوعها، يشعر المستخدمون النهائيون لدينا بعمق أنهم يساعدون في الحفاظ على الكوكب، وبالتالي يصبحون متحمسين لغرضنا."

كما أنه بالإضافة إلى سعة تصل إلى اثني عشر راكبًا، ستحتوي الطائرة أيضًا على مساحة للأمتعة والدراجات، وسيتم تجهيزها بخلتي وقود ومكيف هواء بالإضافة إلى تقنيات أخرى صديقة للبيئة تساعد في تقليل انبعاثات الكربون.