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أول مكافأة للاعبي منتخب مصر حال الفوز بكأس أمم أفريقيا

السبت 05 فبراير 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول مكافأة للاعبي منتخب مصر حال الفوز بكأس أمم أفريقيا



وكالات / سما /

بدأت المكافأت تنهال على لاعبي منتخب مصر، بعد وصولهم لنهائي كأس أمم أفريقيا 2021، عقب تخطي عقبة الكاميرون.

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، رصد مكافاة قدرها 10 ملايين جنيه إضافية لمنتخب بلاده، حال تتويجه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون.

وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية من البطولة، وذلك عقب تغلبه على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، ليلتقي بنظيره السنغالي مساء الأحد في المباراة النهائية.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية إنه تلقى اتصالا من أحد رجال الأعمال المصريين، الذي رصد مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه للاعبي الفريق في حال الفوز باللقب.

وأوضح أن "المكافأة التي سيتم تقديمها للاعبين ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصلون عليها وفق اللوائح المنظمة".

وفي ختام حديثه، أعرب صبحي عن تقديره لجميع اللاعبين على ظهورهم المميز وإصرارهم على الفوز لتحقيق البطولة للمرة الثامنة.

وتقام المباراة النهائية بين مصر والسنغال، في التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

#الكاميرون #منتخب مصر #كأس أمم أفريقيا #المنتخب المصري

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