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هل ينافس برشلونة على لقب الليجا؟ داني ألفيس يجيب

السبت 05 فبراير 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل ينافس برشلونة على لقب الليجا؟ داني ألفيس يجيب



وكالات / سما /

استبعد البرازيلي داني ألفيس دخول فريقه برشلونة في منافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، معترفاً أن المهمة صعبة للغاية، نظراً لابتعاده عن مراكز الصدارة بفارق كبير.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في سلم ترتيب الليجا في الوقت الراهن برصيد 35 نقطة، ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 15 نقطة، علماً أن البرسا لديه مباراة إضافية قادر خلاها على تقليص الفارق إلى 12 نقطة.

وأوضح المدافع البرازيلي أن هدف برشلونة في الجولات المتبقية من الدوري الإسباني هو تحسين ترتيبه، وحجز مقعد بين المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال الموسم القادم.

وقال داني ألفيس عندما تم سؤاله إن كان برشلونة سينافس على اللقب أم يسعى للحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال “عليك أن تكون واقعياً في هذه الحياة، صحيح أن هناك الكثير من المباريات المتبقية، لكن الفريق بعيد جداً عن الصدارة”.

وتابع “عليك التركيز على القتال من أجل تحقيق أقرب الأهداف (يقصد مراكز دوري الأبطال)، اعتقد أن المسافة بعيدة، ونحن نقاتل ضد عقارب الساعة للحصول على نقاط. ونعمل خطوة بخطوة لاستعاد الروح التنافسية”.

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