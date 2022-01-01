  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الميركاتو الصيفي.. ليفربول ومانشستر سيتي يجهزان ضربة لأرسنال

السبت 05 فبراير 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الميركاتو الصيفي.. ليفربول ومانشستر سيتي يجهزان ضربة لأرسنال



وكالات / سما /

يخطط ناديا ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان، الانقضاض على أحد العناصر البارزة بين صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، صاحب الـ20 عاما، أحد أهم ركائز المدفعجية هذا الموسم، وهو ما برهن عليه بتسجيله 6 أهداف وصناعته 4 أخرى، خلال 21 مباراة في البريميرليج هذا الموسم.

وبحسب شبكة "ESPN"، فإن ليفربول ومان سيتي يسعيان لاستغلال تعثر أرسنال المحتمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم، عبر التحرك نحو ساكا.

ويتواجد الفريق اللندني في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، لكنه خاض مباراة أقل من مانشستر يونايتد (الرابع).

ويرتبط ساكا بعقد مع ناديه حتى صيف 2023، في الوقت الذي يسعى فيه مدربه مايكل أرتيتا للإبقاء عليه بإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

يأتي ذلك رغم تعاقد ليفربول مؤخرا مع الجناح الكولومبي لويس دياز من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، فضلا عن امتلاكه الثنائي الأفريقي ساديو ماني ومحمد صلاح.

أما مانشستر سيتي، فقد يتحرك نحو ساكا تحسبا لرحيل الجناح الإنجليزي المخضرم، رحيم سترلينج، حيث ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية موسم 2022-2023.

#ليفربول #مانشستر سيتي #أرسنال

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات المنخفض الجوي الذي تشهده فلسطين

ارتفاع متواصل على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

المرحلة الحاسمة..بث مباشر: اللحظات الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان في المغرب (فيديو)

قلق إسرائيلي من صراع الخلافة على رئاسة السلطة الفلسطينية

حماس لقيادة السلطة: بيننا وبينكم الانتخابات ولستم أوصياء على شعبنا

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مقتل المغدور إياد عبيد في نابلس

مقتل شابة في جريمة إطلاق نار باللد

الأخبار الرئيسية

3 وفيات في حوادث منفصلة شمال وجنوب ووسط قطاع غزة

تفاصيل اجتماع المجلس المركزي غدًا الأحد

انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات والاصابات بكورونا في قطاع غزة

موساد

معاريف: في عصر الجاسوس الطبي PCR.. هذا ما فعله رئيس الموساد الجديد

موقع استخباري فرنسي : السيسي أسند ملف العلاقات مع "إسرائيل" لنجله محمود

الاتصالات الفلسطينية