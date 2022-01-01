الميركاتو الصيفي.. ليفربول ومانشستر سيتي يجهزان ضربة لأرسنال

وكالات / سما /

يخطط ناديا ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان، الانقضاض على أحد العناصر البارزة بين صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، صاحب الـ20 عاما، أحد أهم ركائز المدفعجية هذا الموسم، وهو ما برهن عليه بتسجيله 6 أهداف وصناعته 4 أخرى، خلال 21 مباراة في البريميرليج هذا الموسم.

وبحسب شبكة "ESPN"، فإن ليفربول ومان سيتي يسعيان لاستغلال تعثر أرسنال المحتمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم، عبر التحرك نحو ساكا.

ويتواجد الفريق اللندني في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، لكنه خاض مباراة أقل من مانشستر يونايتد (الرابع).

ويرتبط ساكا بعقد مع ناديه حتى صيف 2023، في الوقت الذي يسعى فيه مدربه مايكل أرتيتا للإبقاء عليه بإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

يأتي ذلك رغم تعاقد ليفربول مؤخرا مع الجناح الكولومبي لويس دياز من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، فضلا عن امتلاكه الثنائي الأفريقي ساديو ماني ومحمد صلاح.

أما مانشستر سيتي، فقد يتحرك نحو ساكا تحسبا لرحيل الجناح الإنجليزي المخضرم، رحيم سترلينج، حيث ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية موسم 2022-2023.