بنزيما يُجبر ريال مدريد على إعادة التفكير في المستقبل

وكالات / سما /

تأثر ريال مدريد بشدة من غياب مهاجمه الفرنسي الخبير كريم بنزيما، وذلك بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث ظهر وأن فريق أنشيلوتي ينقصه عنصراً حيوياً في ملعب سان ماميس.

حاول المدرب الإيطالي الاستعانة بماركو أسينسيو في مركز المهاجم الوهمي إلى جانب فينيسيوس جونيور وروديجو في الخط الامامي كما أدخل إيسكو بعد ذلك، ولكنه لم ينجح في خلق مشاكل لفريق المدرب مارسيلينو الذي تفوق بفضل هدف متأخر من أليكس بيرنجوير.

أكدت صحيفة ماركا أن غياب بنزيما أفقد الفريق مجموعة الحلول الهائلة التي توجد معه، ولكن الريال كذلك ينظم نفسه على أرض الملعب بطريقة معينة ويخرج من الخلف بطريقة معينة، وهي أمور لم تتم رؤيتها في موقعة سان ماميس.

يتوقع خروج جاريث بيل وإيسكو بنهاية الموسم من النادي الملكي، وربما يخرج معهما هازارد ويوفيتش إذا أرادا التواجد بصورة أساسية في نهائيات كأس العالم مع منتخباتهم.

تشير كل هذه الأمور حسب صحيفة ماركا إلى حاجة ريال مدريد إلى تجديد كبير في الخط الامامي، ولذلك سيكون وجود مبابي أمراً مفروغاً منه، ولكن ربما يكون الفريق الأبيض بحاجة إلى المزيد.

أضافت الصحيفة في تقريرها أنه بوجود بنزيما يجب أن يتواجد مهاجم آخر يعيش في ظل بنزيمة ويحاول أن يكون بديلاً مميزاً له في بعض الحالات، كما يمكنه أن يمنح بنزيما قسطاً من الراحة دون أن يتأثر فريق ريال مدريد بهذا الشكل عند غيابه.