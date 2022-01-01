  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بنزيما يُجبر ريال مدريد على إعادة التفكير في المستقبل

السبت 05 فبراير 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنزيما يُجبر ريال مدريد على إعادة التفكير في المستقبل



وكالات / سما /

تأثر ريال مدريد بشدة من غياب مهاجمه الفرنسي الخبير كريم بنزيما، وذلك بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث ظهر وأن فريق أنشيلوتي ينقصه عنصراً حيوياً في ملعب سان ماميس.

حاول المدرب الإيطالي الاستعانة بماركو أسينسيو في مركز المهاجم الوهمي إلى جانب فينيسيوس جونيور وروديجو في الخط الامامي كما أدخل إيسكو بعد ذلك، ولكنه لم ينجح في خلق مشاكل لفريق المدرب مارسيلينو الذي تفوق بفضل هدف متأخر من أليكس بيرنجوير.

أكدت صحيفة ماركا أن غياب بنزيما أفقد الفريق مجموعة الحلول الهائلة التي توجد معه، ولكن الريال كذلك ينظم نفسه على أرض الملعب بطريقة معينة ويخرج من الخلف بطريقة معينة، وهي أمور لم تتم رؤيتها في موقعة سان ماميس.

يتوقع خروج جاريث بيل وإيسكو بنهاية الموسم من النادي الملكي، وربما يخرج معهما هازارد ويوفيتش إذا أرادا التواجد بصورة أساسية في نهائيات كأس العالم مع منتخباتهم.

تشير كل هذه الأمور حسب صحيفة ماركا إلى حاجة ريال مدريد إلى تجديد كبير في الخط الامامي، ولذلك سيكون وجود مبابي أمراً مفروغاً منه، ولكن ربما يكون الفريق الأبيض بحاجة إلى المزيد.

أضافت الصحيفة في تقريرها أنه بوجود بنزيما يجب أن يتواجد مهاجم آخر يعيش في ظل بنزيمة ويحاول أن يكون بديلاً مميزاً له في بعض الحالات، كما يمكنه أن يمنح بنزيما قسطاً من الراحة دون أن يتأثر فريق ريال مدريد بهذا الشكل عند غيابه.

#كريم بنزيما #ريال مدريد #أنشيلوتي

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات المنخفض الجوي الذي تشهده فلسطين

ارتفاع متواصل على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

المرحلة الحاسمة..بث مباشر: اللحظات الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان في المغرب (فيديو)

قلق إسرائيلي من صراع الخلافة على رئاسة السلطة الفلسطينية

حماس لقيادة السلطة: بيننا وبينكم الانتخابات ولستم أوصياء على شعبنا

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مقتل المغدور إياد عبيد في نابلس

مقتل شابة في جريمة إطلاق نار باللد

الأخبار الرئيسية

3 وفيات في حوادث منفصلة شمال وجنوب ووسط قطاع غزة

تفاصيل اجتماع المجلس المركزي غدًا الأحد

انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات والاصابات بكورونا في قطاع غزة

موساد

معاريف: في عصر الجاسوس الطبي PCR.. هذا ما فعله رئيس الموساد الجديد

موقع استخباري فرنسي : السيسي أسند ملف العلاقات مع "إسرائيل" لنجله محمود

الاتصالات الفلسطينية