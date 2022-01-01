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"بيتكوين" تُسجل أكبر ارتفاع يومي في 3 أشهر

السبت 05 فبراير 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بيتكوين" تُسجل أكبر ارتفاع يومي في 3 أشهر



وكالات -

اتسعت مكاسب العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" خلال التعاملات اليومية، لتسجل أكبر ارتفاع يومي في أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك مع تجدد ثقة المستثمرين حيال الأصول عالية المخاطرة.

واكتسبت العملات المشفرة دفعة قوية نتيجة أرباح شركة "أمازون"، ما عزز الثقة بأسهم التكنولوجيا، والتي تتبعها الأصول المشفرة إلى حد كبير منذ أشهر عدة.

ودعمت قرارات حكومة الهند هذا الأسبوع من ارتفاع العملات المشفرة، إذ تعتزم إصدار عملة روبية رقمية خلال العام المالي الذي سيبدأ في أبريل المقبل.

وأكدت "نيرمالا سيترامان" وزيرة المالية الهندية خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، أن بلادها لا تتعامل مع تداول الأصول المشفرة على أنها غير قانونية.

وكانت العملات المشفرة قد تكبدت خسائر قوية خلال الأسبوعين الماضيين، مع تعثر الأصول عالية المخاطرة، وسط حالة من القلق لدى المستثمرين بشأن تأثير الرفع المحتمل للفائدة الأمريكية على الأسواق.

سعر "بيتكوين" الآن

وخلال التعاملات، ارتفعت "بيتكوين" قرابة 10% إلى 40,339.15 ألف دولار، حتى كتابة التقرير.

وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب" يعد ذلك أكبر وتيرة ارتفاع يومية منذ الخامس عشر من أكتوبر الماضي.

أسعار العملات الرقمية الآن

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH إلى 2,940.04 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA ليسجل 1.10 دولار.

وقفز سعر عملة ريبل XRP إلى 0.638 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT إلى 20.15 دولار.

وصعد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) إلى 0.1436 دولار.

وقفز سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC ليصل إلى 117.38 دولار.

وارتفع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 3.64% إلى 17.3 دولار.

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