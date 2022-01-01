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اللد: إصابة شابة بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار

السبت 05 فبراير 2022 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللد: إصابة شابة بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار



اللد/سما/

أصيبت شابة عربية، تبلغ 26 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة اللد، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. 
وحسب المعلومات الواردة، فإن الشابة تعرضت لإطلاق نار خلال سفرها بسيارتها؛ كما أبلغ عن اندلاع النار في السيارة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 22:57 حول مصابة في حادث عنف باللد، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لها إذ عانت جروحا خطيرة وغير مستقرة".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

#اللد #جرائم اطلاق نار

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