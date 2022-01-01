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إشهار كتاب "رسالة إلى حفيدي زين: اسمها فلسطين" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الجمعة 04 فبراير 2022 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إشهار كتاب "رسالة إلى حفيدي زين: اسمها فلسطين" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب



القاهرة/سما/

شاركت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة في إشهار كتاب (رسالة إلى حفيدي زين: اسمها فلسطين) للكاتب الصحفي الكبير شريف قنديل، في معرض القاهرة الدولي للكتاب .

وقال الكاتب قنديل إنه لا يمكن لكاتب عربي أصيل أن لا يكتب عن فلسطين أو عن القدس أو عن المسجد الأقصى، لأنها قضية الأجيال وقضية العرب كل فرد على هذه المعمورة، وضرورة التوعية العربية بالقضية الفلسطينية.

وتحدث في كتابه عن هواة الإحباط الخائفين من سطوع القدس، وكيف أن فلسطين تمنح الأمل حق الإقامة، مؤكدا أن ما يفعله المطبِّعون في سنة تبدده إسرائيل في يوم.

وشارك في إشهار الكتاب مسؤول الدبلوماسية الرقمية بقسم الشؤون الثقافية بالسفارة أحمد عوض، معربا عن شكره للكاتب على هذا العمل الوطني المهم الذي يؤرخ ويحفظ الحق الفلسطيني للأجيال المقبلة.

#فلسطين #كتاب "رسالة إلى حفيدي زين: اسمها فلسطين"

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