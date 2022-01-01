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غانتس: "اسرائيل" قامت بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد

الجمعة 04 فبراير 2022 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: "اسرائيل" قامت بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد



القدس المحتلة/سما/

قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "اسرائيل" قامت وتقوم بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد.


ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن "اسرائيل" بذلت جهودا كبيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية، من أجل تعزيز علاقاتها الأمنية مع دول وزعماء وقادة في العالم العربي.

وأكد  غانتس خلال زيارته للبحرين، التي بدأها، أول أمس الأربعاء، أن توقيعه لاتفاق أمني مع مملكة البحرين، يأتي ضمن سلسلة اتفاقات أمنية وعسكرية عقدتها "اسرائيل" مع دول عربية مهمة، لتنضم إلى الاتفاق مع المغرب، وما قام به من زيارات إلى الأردن والمقاطعة برام الله بالضفة الغربية، فضلا عن تحركات أخرى لن يتمكن من نشر تفصيلها، في الوقت الراهن.

وشدد غانتس على مواصلة "اسرائيل"تطوير العلاقات الأمنية والسياسية مع دول المنطقة، بدعوى قيادة السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار من أجلها، مشيرا إلى أهمية التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الموقع الإلكتروني العبري إسرائيل ديفنز، قد أكد، أمس الخميس، أن أحد الأهداف أو الأسباب الحقيقية وراء زيارة غانتس إلى البحرين هو تخصيص ميناء بحري في البحرين، بهدف استغلاله أو استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية أمام إيران، بشراكة أو وساطة أمريكية وموافقة بحرينية.

#بيني غانتس #اسرائيل #البحرين

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