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بيان مصري عاجل بعد أزمة محمد صبحي وتركي آل الشيخ

الجمعة 04 فبراير 2022 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان مصري عاجل بعد أزمة محمد صبحي وتركي آل الشيخ



القاهرة/سما/

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا عاجلا بشأن التوتر في العلاقة بين الفنان المصري محمد صبحى وهيئة الترفيه السعودية، بعد الأزمة الأخيرة حول عرض مسرحية محمد صبحي في الرياض.


وقالت النقابة خلاله: "تابعت نقابة المهن التمثيلية بكل إعجاب التطور الهائل فى الحياة الفنية والثقافية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير فى خدمة الإبداع والفن العربى، وفى إطار المتابعة تلاحظ لنا فى الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان محمد صبحى عضو النقابة، وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء (السعوديين)".

وأوضحت النقابة أن الفنان محمد صبحى قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء مهم من تاريخ الإبداع المصرى ولا يمكن المساس بقيمته، وثانيا كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية فى أى دولة شقيقة وهى تضع سياساتها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون هناك أى تدخل فى هذا الشأن، وثالثا التقدير الذى يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون فى بلدهم الثانى المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقى وتقدير للفن والفنانين المصريين، وهو مقدر جدا من النقابة.

وكانت الأزمة بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه السعودية آل الشيخ قد أثارت جدلا واسعا، بعد أن قال صبحي أنه يرفض عرض مسرحيته "خيبتنا" في المملكة مقابل 4 مليون دولار، اعتراضا على عرضها تحت شعار الترفيه.

ووصف آل الشيخ، محمد صبحي بالمشخصاتي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر": والله أنا أتمنى أن أعرف اللي عرض الملايين عليه، ولازم نكشف على قواه العقلية.. عموما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".

#مصر #محمد صبحي #تركي آل الشيخ

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