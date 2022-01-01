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المحكمة تلزم النيابة بتوضيح اختراق هاتف شاهد بمحاكمة نتنياهو

الجمعة 04 فبراير 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة تلزم النيابة بتوضيح اختراق هاتف شاهد بمحاكمة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أصدرت المحكمة المركزية في القدس اليوم، الجمعة، قرارا يلزم النيلبة العامة في محاكمة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بالرد حتى يوم الثلاثاء المقبل على سؤال محامي نتنياهو بشأن استخدام الشرطة لبرنامج تجسس خلال التحقيقات التي أجرتها في ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو.

ورفضت المحكمة طلب محامي نتنياهو بتناول الموضوع خلال جلستها يوم الإثنين المقبل، وقرر القضاة استمرار المداولات في المحاكمة كالمعتاد إلى حين تقديم رد النيابة.

وأبلغت مندوبة النيابة، المحامية يهوديت تيروش، محامي الدفاع، أمس، بأن النيابة تجري "فحصا معمقا" بشأن استخدام الشرطة لبرنامج تجسس من أجل استخراج معلومات من هاتف أحد الضالعين في ملفات نتنياهو.

وجاء بلاغ تيروش في أعقاب طلب محامي نتنياهو بفحص النشر حول التجسس، وقالت النيابة في بيان إنه "نعي الجدول الزمني في الملف ونعمل من أجل استيضاح الموضوع والرد عليكم بأقرب وقت ممكن".

وطلب محامو نتنياهو من المحكمة أن تأمر النيابة بالكشف عن كافة المواد التي جمعتها الشرطة بواسطة برنامج "بيغاسوس"، الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، وبواسطة برامج تجسس أخرى، في إطار التحقيق في ملفات نتنياهو. وجاء في الطلب أن محامي الدفاع توجهوا إلى النيابة حول هذا الموضوع قبل أسبوعين، ولكن لم تتم الاستجابة للطلب.

وأبلغت الشرطة النيابة، مؤخرا، بأنها استخدمت برنامج تجسس من أجل استخراج معلومات من هاتف مدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر. ويشار إلى أن فيلبر كان أحد الشهود في ملفات نتنياهو وتحول إلى شاهد ملك.

وذكرت القناة 13 التفلزيونية، أول من أمس، أن اختراق هاتف فيلبر بواسطة برنامج تجسس خلال فحص أجرته وزارة القضاء حول استخدام الشرطة لبرنامج "بيغاسوس، الذي كشف تحقيق نشرته صحيفة "كلكليست". وادعت الشرطة أن المواد التي استخرجت بشكل مخالف للقانون لم تسلم للمحققين في ملفات نتنياهو.

#نتنياهو

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