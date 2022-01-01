القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الجمعة.

"يديعوت احرينوت":

- قضية استغلال الشرطة لبرنامج التجسس NSO تتطور وتصل الى ملفات نتنياهو الجنائية

- الشرطة تعترف: برنامج التجسس زرع بجهاز تلفون شاهد الملك ضد نتنياهو

- أكثر من 9000 وفاة بالكورونا

-انتصار المستهلكين: شركة "اوسم" تتراجع عن رفع الأسعار

- بينت: المساعدة لأصحاب المصالح الذين تضرروا قريبا

- عضو كنيست يطالب ببث مباشر لمحاكمة نتنياهو

- الكوماندوس الأمريكي يصل الى زعيم داعش إبراهيم الهاشمي في سوريا ويفجر نفسه مع أبناء عائلته

- فيسبوك تخسر خلال دقائق 250 مليون دولار في البورصة

- العنصرية المنظمة بأماكن العمل 33% من الإسرائيليين يرفضون العمل مع العرب

"هآرتس"

- وزارة القضاء تقر: يُسمح للشباك استغلال الأجهزة الحديثة للمراقبة

- النيابة للمحكمة العليا: ليس هناك موعد لإخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة "حومش"، وزير الامن المخول بالإخلاء

- الشرطة تعترف انه تم زرع برنامج التجسس في تلفون مقرب من نتنياهو

- مسؤول كبير الشريك في إقرار مستوطنة "ابيتار": الخطوة لن تنجح

- افتتاحية الصحيفة: تبييض العار، قرار المستشار القانوني الأخير لتبييض "ابيتار"

- نتنياهو انصرف وأعادنا الى 1948

"معاريف"

- المستشار القانوني السابق فينشتين عن المرشحة الجدية للمنصب: عندها خبرة طويلة

- ملفات نتنياهو والتجسس على مقرب من نتنياهو، المطالبة بتقديم المواد التي حصلت عليها الشرطة بشكل غير قانوني

- الليكود يطالب بإلغاء محكمة نتنياهو

- بينت بعد اغتيال زعيم داعش: العالم أكثر أمانا الآن

- التغيرات الإدارية في الموساد أدت الى استقالة قائد وحدة قيصاريا

- توقيع اتفاق عسكري مع البحرين: سيعزز استقرار المنطقة

- وزير الامن الداخلي السابق امير أوحنا: في الشرطة ومصلحة السجون يجدون صعوبة بقول الحقيقة

- الازمة القادمة في الائتلاف الحكومي: معارضة لإقرار مستوطنة "ابيتار"

- انهيار أسهم الفيسبوك