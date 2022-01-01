فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الجمعة.
"يديعوت احرينوت":
- قضية استغلال الشرطة لبرنامج التجسس NSO تتطور وتصل الى ملفات نتنياهو الجنائية
- الشرطة تعترف: برنامج التجسس زرع بجهاز تلفون شاهد الملك ضد نتنياهو
- أكثر من 9000 وفاة بالكورونا
-انتصار المستهلكين: شركة "اوسم" تتراجع عن رفع الأسعار
- بينت: المساعدة لأصحاب المصالح الذين تضرروا قريبا
- عضو كنيست يطالب ببث مباشر لمحاكمة نتنياهو
- الكوماندوس الأمريكي يصل الى زعيم داعش إبراهيم الهاشمي في سوريا ويفجر نفسه مع أبناء عائلته
- فيسبوك تخسر خلال دقائق 250 مليون دولار في البورصة
- العنصرية المنظمة بأماكن العمل 33% من الإسرائيليين يرفضون العمل مع العرب
"هآرتس"
- وزارة القضاء تقر: يُسمح للشباك استغلال الأجهزة الحديثة للمراقبة
- النيابة للمحكمة العليا: ليس هناك موعد لإخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة "حومش"، وزير الامن المخول بالإخلاء
- الشرطة تعترف انه تم زرع برنامج التجسس في تلفون مقرب من نتنياهو
- مسؤول كبير الشريك في إقرار مستوطنة "ابيتار": الخطوة لن تنجح
- افتتاحية الصحيفة: تبييض العار، قرار المستشار القانوني الأخير لتبييض "ابيتار"
- نتنياهو انصرف وأعادنا الى 1948
"معاريف"
- المستشار القانوني السابق فينشتين عن المرشحة الجدية للمنصب: عندها خبرة طويلة
- ملفات نتنياهو والتجسس على مقرب من نتنياهو، المطالبة بتقديم المواد التي حصلت عليها الشرطة بشكل غير قانوني
- الليكود يطالب بإلغاء محكمة نتنياهو
- بينت بعد اغتيال زعيم داعش: العالم أكثر أمانا الآن
- التغيرات الإدارية في الموساد أدت الى استقالة قائد وحدة قيصاريا
- توقيع اتفاق عسكري مع البحرين: سيعزز استقرار المنطقة
- وزير الامن الداخلي السابق امير أوحنا: في الشرطة ومصلحة السجون يجدون صعوبة بقول الحقيقة
- الازمة القادمة في الائتلاف الحكومي: معارضة لإقرار مستوطنة "ابيتار"
- انهيار أسهم الفيسبوك