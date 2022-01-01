  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

"الخارجية": 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" بين جالياتنا حول العالم وإغلاق سفارتنا لدى رومانيا

الجمعة 04 فبراير 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" بين جالياتنا حول العالم وإغلاق سفارتنا لدى رومانيا



رام الله/سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 13418، فيما لم تسجل وفيات جديدة، ليستقر العدد على 428 وفاة.

وبحسب بيان للخارجية، اليوم الجمعة، فقد سجلت الإصابات على النحو التالي: رومانيا (1)، ألمانيا (2)، سلطنة عمان (3).

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا بتسجيل إصابة جديدة بالفيروس بين موظفيها، حيث تم إغلاق مقرها بدءا من اليوم 4 وحتى 14 شباط/ فبراير، لأغراض التعقيم، وسيخضع طاقمها للفحص الطبي، والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في رومانيا.

وأكدت السفارة أنها ستستمر بأعمالها ونشاطاتها وتقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين عبر الخدمات الإلكترونية.

كما أكدت سفارة دولة فلسطين لدى ألمانيا تسجيل إصابتين بالفيروس بين موظفيها، فيما أفادت سفارتنا لدى سلطنة عُمان بتسجيل 3 إصابات جديدة بين موظفيها، وتم تعقيم السفارتين والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد.

#الخارجية الفلسطينية #رومانيا

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حماس تصدر بيانا حول قيام مجموعة من الأشخاص بحرق صور لقيادات لبنانية وايرانية جنوب القطاع

فريدمان: مقطع فيديو عن الرئيس عباس ساهم بتغيير موقف ترامب منه

اللحظات الحاسمة : آخر مستجدات عملية إنقاذ ريان "طفل البئر" ..فيديو جديد يخطف الانفاس

صحيفة عبرية: خلافات محتدمة على "وراثة" الرئيس عباس

الاعلام الحكومي بغزة: نعتمد استراتيجية جديدة لمواجهة الموجة الحالية من كورونا..اليك تفاصيلها

بشارة: إصلاح جذري لفاتورة الرواتب وصافي الإقراض والتحويلات الطبية

الأخبار الرئيسية

افيتار

صحيفة: واشنطن حذرت "إسرائيل" من مغبة بناء مستوطنة أفيتار

كان العبرية: السفير الأميركي يلتقي كوخافي بعد اغتيال القرشي واستشهاد مسن فلسطيني

قلق إسرائيلي من صراع الخلافة على رئاسة السلطة الفلسطينية

ريان

المغرب: آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان وتصريحات جديدة للسلطات المحلية (فيديوهات)

بالاسماء.. قائمة جديدة لـ700 موافقة لم شمل سلمته اسرائيل للسلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية