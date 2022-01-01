"الخارجية": 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" بين جالياتنا حول العالم وإغلاق سفارتنا لدى رومانيا

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 13418، فيما لم تسجل وفيات جديدة، ليستقر العدد على 428 وفاة.

وبحسب بيان للخارجية، اليوم الجمعة، فقد سجلت الإصابات على النحو التالي: رومانيا (1)، ألمانيا (2)، سلطنة عمان (3).

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا بتسجيل إصابة جديدة بالفيروس بين موظفيها، حيث تم إغلاق مقرها بدءا من اليوم 4 وحتى 14 شباط/ فبراير، لأغراض التعقيم، وسيخضع طاقمها للفحص الطبي، والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في رومانيا.

وأكدت السفارة أنها ستستمر بأعمالها ونشاطاتها وتقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين عبر الخدمات الإلكترونية.

كما أكدت سفارة دولة فلسطين لدى ألمانيا تسجيل إصابتين بالفيروس بين موظفيها، فيما أفادت سفارتنا لدى سلطنة عُمان بتسجيل 3 إصابات جديدة بين موظفيها، وتم تعقيم السفارتين والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد.