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شاهد: ريال مدريد يودع كأس إسبانيا بهدف قاتل

الجمعة 04 فبراير 2022 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ريال مدريد يودع كأس إسبانيا بهدف قاتل



مدريد/سما/

ودع فريق ريال مدريد مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، من الدور ربع النهائي على يد مضيفه أتليتك بيلباو إثر هزيمته أمامه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس.

ويدين الفريق الباسكي بالفضل في انتصاره لمهاجمه أليكس بيرينجور الذي احرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء على ملعب "سان ماميس" بمدينة بيلباو.

وضرب فريق أتلتيك بيلباو موعدا في الدور قبل النهائي لمسابقة ملك إسبانيا، مع ريال بيتيس الذي تغلب بدوره على مضيفه ريال سوسييداد بأربعة أهداف من دون رد.

بينما ستجمع المباراة الثانية في المربع الذهبي بين فريقي رايو فايكانو المتأهل على حساب ريال مايوركا بفوزه عليه بهدف وحيد أيضا، وفالنسيا الفائز بصعوبة على ضيفه قادش بهدفين مقابل هدف واحد.

#ريال مدريد #كأس ملك اسبانيا #أتليتكو بلباو

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