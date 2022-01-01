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الخارجية الاسرائيلية تستدعي السفير الأوكراني بعد انتقاده للابيد

الجمعة 04 فبراير 2022 01:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الاسرائيلية تستدعي السفير الأوكراني بعد انتقاده للابيد



القدس المحتلة/سما/

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأوكراني في تل أبيب يفغيني كورنييتشوك على خلفية انتقاداته لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان كورنييتشوك قد كتب على صفحته في موقع "فيسبوك"، أنه "أصيب بصدمة شديدة من تصريحات لابيد الأخيرة بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا أن "ما يدور ليس صراعا، بل إنها حرب تشنها روسيا بقوة وببرود ضد أوكرانيا".

وأعرب السفير عن أسفه لموقف لابيد من الأحداث بشرق أوكرانيا، واتهمه بأنه "يكرر خطاب الدعاية الروسية".

وأضاف أنه "في حالة اندلاع حرب شاملة في أوروبا، ستجد إسرائيل نفسها واقفة بمفردها وجها لوجه أمام التهديد الإيراني".

وكان لابيد قد كتب على "تويتر" في وقت سابق أنه "لا يتوقع صراعا عنيفا بين روسيا وأوكرانيا في وقت قريب".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو قد أكدت مرارا أنها لا تعتبر طرفا في النزاع بشرق أوكرانيا، بينما اتهمتها كييف ودول غربية بدعم القوات المناهضة للسلطات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.

#يائير لابيد #تل أبيب #أوكرانيا #روسيا

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