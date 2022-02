مصر تفوز على الكاميرون و تبلغ نهائي كأس أمم افريقيا (فيديو)

نجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائي بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره الكاميروني، إثر فوزه بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، بالعاصمة ياوندي.

ولم يتمكن أحد من هز شباك الأخر على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين.

وحسم منتخب "الفراعنة" نتيجة المباراة "الحرب الكروية" لصالحه بركلات الترجيح بفضل حارس مرماه المتألق محمد أبو جيل الذي تصدى لكرتين، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

Full time scenes ????#TeamEgypt win 3-1 on penalties and secure a place in the #TotalEnergiesAFCON final for the ????th time!#AFCON2021 pic.twitter.com/kxdKyE6ukW