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أسعار النفط تتجاوز 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر 2014

الخميس 03 فبراير 2022 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار النفط تتجاوز 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر 2014



وكالات/سما/

تجاوز سعر خام برنت، اليوم الخميس، 91 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، وفق ما أظهرته بيانات التداول.

وحافظت أسعار النفط على المسار الصعودي للسوق المبني على التوقعات بأن العرض سيستمر في التقلص، حتى بعد تمسك "أوبك+" بزيادات معتدلة في الإنتاج مقررة سلفا.

وكان تجمع "أوبك+" قد اتفق أمس الأربعاء على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وعزز شح الإمدادات العالمية والتوتر السياسي العالمي أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية العام.

#النفط #سعر النفط

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