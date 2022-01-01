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وزير خارجية هولندا يؤكد استمرار بلاده في تقديم الدعم لفلسطين

الخميس 03 فبراير 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية هولندا يؤكد استمرار بلاده في تقديم الدعم لفلسطين



رام الله/سما/

 أكد وزير خارجية هولندا فوبكه هوكسترا، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، استمرار بلاده في تقديم الدعم لفلسطين وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى موقف هولندا الداعم لحل الدولتين.

وتبادل الوزيران، خلال الاتصال، الآراء والتطلعات لتعزيز الحوار السياسي بين البلدين.

وشكر الوزير المالكي نظيره الهولندي على الاتصال، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا إلى تعزيزها وتطويرها.

وتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار إسرائيل بمشاريعها الاستيطانية التوسعية، في مسعى منها للقضاء على أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.

واتفق الوزيران على استمرار هذه الاتصالات وأهمية التنسيق بينهما في المرحلة المقبلة.

#هولندا #فلسطين #رياض المالكي

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