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جبهة التحرير العربية: إنعقاد المجلس المركزي ضرورة حتمية لتعزيز الوحدة الوطنية

الخميس 03 فبراير 2022 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبهة التحرير العربية: إنعقاد المجلس المركزي ضرورة حتمية لتعزيز الوحدة الوطنية



غزة/سما/

أكد الأمين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم على أن إنعقاد المجلس المركزي ضرورة حتمية لتعزيز الوحدة الوطنية وفتح المجال للفصائل الأخرى للمشاركة وإسماع رأيها للشعب. 
كما أكد على ضرورة تفعيل مؤسسات ودوائر م.ت.ف بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وذلك من خلال فصل دور المنظمة عن السلطة، وعدم تركيز عمل بعض مؤسسات المنظمة في الداخل، ونقل مقراتها الرئيسية إلى الخارج، خاصة المؤسسات والدوائر التي يرتبط عملها بفلسطيني الشتات. 
وشدد سالم على ضرورة الإلتزام بقرارات القمم العربية المتعاقبة بشأن قضية الصراع العربي الصهيوني وخاصة الإلتزام بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في مؤتمر القمة عام 2002 في بيروت، والتأكيد على قرارات الشرعية الدولية، من القرار 194 لعام 1947 إلى القرار 2334 الذي ينص على مطالبة إسرائيل بوقف الإستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
كما طالب سالم منظمة العفو الدولية مسائلة السلطات الإسرائيلية على إرتكاب جريمة الفصل العنصري رغم ضغوط اللوبي الصهيوني والأمريكي، وملاحقة قادة العدو في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.

#جبهة التحرير العربية

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