  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مدرب منتخب المغرب: تلقيت تهديدات بقطع رأسي.. نعم لقد بكيت

الخميس 03 فبراير 2022 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب منتخب المغرب: تلقيت تهديدات بقطع رأسي.. نعم لقد بكيت



الرباط/سما/

صرح البوسني وحيد خليلوزيتش، بأنه عاش عزلة لمدة يومين بعد إقصاء منتخب المغرب من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وعودته من الكاميرون، وأنه تلقى من مجهولين رسائل تهديد بالقتل.

 وقال وحيد خليلوزيتش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "سأكشف لكم أمرا لقد أغلقت على نفسي بعد العودة من الكاميرون ليومين وبقيت في عزلة، وحين خرجت للتسوق لمست تأييدا من البعض، وهناك من هنأني على ما أقوم به، وطالبوني بأن أواصل المسيرة، وهناك بطبيعة الحال فئة محبطة حزنت للإقصاء بل هناك من هددني بقطع رأسي وهم مجهولون".


وواصل: "لا ينال مني هذا الأمر، لقد بكيت، نعم بكيت وأنا أتابع في غرفتي مباراة للكونغو مؤخرا، ومع ذلك إذا رغبتم في مغادرتي سأفعل، لا مشاكل عندي لقد فعلتها مرتين وغادرت من نفسي من قبل، ويمكنني أن أفعل ذلك إذا كانت تلك رغبتكم جميعا".

 وخرج المنتخب المغربي من الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حالية في الكاميرون، بعد الخسارة أمام مصر بهدف واحد مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي.

#وحيد خليلوزيتش #المغرب #مصر #كاس امم افريقيا #الكاميرون

الأكثر قراءة اليوم

جلعاد أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيق بقضية “أسرى نفق الحرية”

غضب اسرائيلي واحتجاج فرنسي و أمريكي من ثرثرة غانتس عن الجيش اللبناني

هارتس : لابيد يوجه رسالة لاذعة وتحذيرية لبينيت وهذا ما جاء فيها ..

غانتس يتحدث عن سياسة "اسرائيل" في إضعاف حماس

3 وفيات .. غزة تسجل رقما قياسيا في عدد اصابات كورونا

أسعار صرف العملات

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

جهاد

"الجهاد": عقد اجتماع "المركزي" تحت حراب الاحتلال مشروع سياسي فاشل

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "حومش" الأخيرة

الاعلام الحكومي بغزة: نعتمد استراتيجية جديدة لمواجهة الموجة الحالية من كورونا..اليك تفاصيلها

بشارة

بشارة: إصلاح جذري لفاتورة الرواتب وصافي الإقراض والتحويلات الطبية

مجلس

فرانس برس: الجدل يحيط بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الأحد لمناقشة ملفات مصيرية

الاتصالات الفلسطينية