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نيابة عن الرئيس عباس..اشتية يتوجه غدا إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

الخميس 03 فبراير 2022 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة عن الرئيس عباس..اشتية يتوجه غدا إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي



رام الله/سما/

نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتوجه رئيس الوزراء محمد اشتية غدا الجمعة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الأفريقية، التي ستعقد في الخامس والسادس من الشهر الجاري، بحضور جميع رؤساء الدول الأفريقية، والأمين العام للأمم المتحدة.

وستبحث القمة مقترحا تقدمت به بعض الدول الأعضاء بشأن إلغاء قبول عضوية إسرائيل بالاتحاد الأفريقي.

ويحرص الرئيس محمود عباس على حضور القمة الأفريقية سنويا، لدور أفريقيا الهام ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ولجميع قضايا الحق والعدل في أفريقيا والعالم.

#الرئيس عباس #أديس أبابا #الاتحاد الافريقي

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