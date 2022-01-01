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حماس تدين الموقف الأمريكي الرافض لتقرير "أمنستي"

الخميس 03 فبراير 2022 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين الموقف الأمريكي الرافض لتقرير "أمنستي"



غزة/سما/

أدانت حركة "حماس"، مساء يوم الخميس، الموقف الأمريكي الرافض لتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي يوثق جرائم الاحتلال الصهيوني، ويصف كيانه بنظام الفصل العنصري.

وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "ندين الموقف الأمريكي الرافض لتقرير #منظمةالعفوالدولية الذي يوثق جرائم الاحتلال الصهيوني ويصف كيانه بنظام الفصل العنصري في تطبيق سياسة الأبارتهايد".

وعدّ القانوع، هذا الموقف انحيازًا أعمى للاحتلال الصهيوني، وتبني لروايته الكاذبة، وتجاهلًا لجرائمه البشعة بحق شعبنا.

#حماس #منظمة العفو الدولية #الاحتلال الصهيوني

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