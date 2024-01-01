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فلسطين تفوز بمقعدين في انتخابات مجلس اتحاد الناشرين العرب

الخميس 03 فبراير 2022 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تفوز بمقعدين في انتخابات مجلس اتحاد الناشرين العرب



القاهرة/سما/

 حصلت فلسطين على مقعدين في انتخابات مجلس اتحاد الناشرين العرب، في دورته العاشرة 2022 – 2024، التي عقدت في القاهرة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

ومثل الناشرين الفلسطينين في عضوية اتحاد الناشرين العرب بكر زيدان وسمير منصور.


وقال مدير عام الآداب والنشر في وزارة الثقافة عبد السلام العطاري إن هذه الخطوة جاءت نتيجة الدور الذي حققه الناشر الفلسطيني في طريق تحقيق صناعة نشر وطنية تحقق حضورها العربي والدولي.

وأضاف أن صناعة النشر في فلسطين ترتقي بصناعة الكتاب، التي تعتبر ركيزة أساسية من نهضة فلسطين الثقافية التي تتكامل مع حركة التأليف التي نفتخر بمبدعيها الذين يحققون الإبداع والإنجاز على المستويين العربي والدولي.

وهنأ عطاري، الناشرين زيدان ومنصور لشغل عضوية مجلس إدارة الناشرين العرب، كما هنأ رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد وزملاؤه في الاتحاد على النجاحات التي حققوها في سبيل الارتقاء بحركة النشر العربية.

#فلسطين #اتحاد الناشرين العرب

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