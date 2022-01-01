بلدية نابلس تبحث آفاق التعاون الهندسي والالكتروني مع نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية

نابلس/سما/

قال رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس، المهندس إياد خلف، أن البلدية تسعى إلى إحداث نقلة نوعية والكترونية في تقديم وانجاز المعاملات الهندسية المتعلقة في الترخيص والترسيم والتنظيم والبناء، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وربط البلدية ونقابة المهندسين والمكاتب الهندسية بنظام الكتروني متطور وموحد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في بلدية نابلس، اليوم الخميس، مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، حضره رئيس قسم التنظيم في البلدية المهندس مصباح كنعان، ورئيسة قسم التخطيط المهندسة مها زيدان، ورئيسة قسم الطرق والمواصلات، المهندسة رانيا دولة، وعدد من مهندسي الدائرة الهندسية والحاسوب وخدمات الجمهور، بالاضافة الى رئيس فرع نقابة المهندسين المهندس يزن جبر،

ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، طارق الزرو، وعدد من أعضاء هيئة النقابة والمهندسين المتخصصين.

وناقش الحضور مجموعة من النقاط والبرامج الهندسية والالكترونية التي ستعمل البلدية والنقابة على تطبيقها من أجل حوسبة وبرمجة المعاملات الهندسية التي يتقدم بها المواطن.

بدوره، أكد المهندس جبر استعداد النقابة التام للتعاون مع البلدية على كافة الأصعدة التقنية والتدريبية من أجل إنجاز هذا الملف والذي من شأنه تخفيف العبء على المواطن والمكتب الهندسي والنقابة والبلدية على حد سواء.

واتفق الحضور على متابعة كافة الأمور الهندسية والالكترونية بشكل حثيث وتطبيق البرنامج الالكتروني في أسرع وقت ممكن.