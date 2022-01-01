سقط في بئر عمقها 62 متراً.. أنين الطفل ريان يهزّ المغرب والمواقع ـ(فيديو)

الرباط/سما/

هزّت قضية الطفل ريان (5 سنوات) المغرب ومواقع التواصل منذ أن سقط يوم الثلاثاء، في بئر عميقة بمنطقة جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال البلاد.

وانتشر مقطع فيديو للطفل ظهر فيه وهو ملقىً على الأرض، ورأسه ينزف، إلا أن الحياة لا تزال تدب في جسده الضعيف.

وأظهرت اللقطات الطفل نائما على الأرض، وكأنه يئن بعد أيام من الحصار بلا طعام في عمق البئر السحيقة المظلمة.

وتحاول فرق الإنقاذ منذ يوم الثلاثاء النزول إلى البئر لانتشال ريان، دون جدوى، لاسيما أن المكان ضيق جدا، ومن الصعب التنفس فيه، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الإمكانيات المتاحة لرجال الحماية المدنية للإنقاذ.

وكانت فرق الإنقاذ ربطت هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئرحيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير رغم ضيق الحفرة.

فيما تطوّع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر، لكنه وصل إلى مسافة 20 متراً فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد عجت بالتعليقات والصور عن الطفل وانتشر وسم تحت عنوان #انقذوا_ريان.