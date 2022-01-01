  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سقط في بئر عمقها 62 متراً.. أنين الطفل ريان يهزّ المغرب والمواقع ـ(فيديو)

الخميس 03 فبراير 2022 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقط في بئر عمقها 62 متراً.. أنين الطفل ريان يهزّ المغرب والمواقع ـ(فيديو)



الرباط/سما/

هزّت قضية الطفل ريان (5 سنوات)  المغرب ومواقع التواصل منذ أن سقط يوم الثلاثاء، في بئر عميقة بمنطقة جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال البلاد.

وانتشر مقطع فيديو للطفل ظهر فيه وهو ملقىً على الأرض، ورأسه ينزف، إلا أن الحياة لا تزال تدب في جسده الضعيف.

وأظهرت اللقطات الطفل نائما على الأرض، وكأنه يئن بعد أيام من الحصار بلا طعام في عمق البئر السحيقة المظلمة.

وتحاول فرق الإنقاذ منذ يوم الثلاثاء النزول إلى البئر لانتشال ريان، دون جدوى، لاسيما أن المكان ضيق جدا، ومن الصعب التنفس فيه، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الإمكانيات المتاحة لرجال الحماية المدنية للإنقاذ.

وكانت فرق الإنقاذ ربطت هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئرحيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير رغم ضيق الحفرة.

فيما تطوّع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر، لكنه وصل إلى مسافة 20 متراً فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد عجت بالتعليقات والصور عن الطفل وانتشر وسم تحت عنوان #انقذوا_ريان.

#المغرب #الطفل ريان

الأكثر قراءة اليوم

جلعاد أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيق بقضية “أسرى نفق الحرية”

غضب اسرائيلي واحتجاج فرنسي و أمريكي من ثرثرة غانتس عن الجيش اللبناني

هارتس : لابيد يوجه رسالة لاذعة وتحذيرية لبينيت وهذا ما جاء فيها ..

غانتس يتحدث عن سياسة "اسرائيل" في إضعاف حماس

3 وفيات .. غزة تسجل رقما قياسيا في عدد اصابات كورونا

أسعار صرف العملات

موقع أمريكي يكشف عن قناة "سرية" "تربط بين "اسرائيل" والامارات منذ أكثر من عقدين

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "حومش" الأخيرة

الاعلام الحكومي بغزة يعتمد استراتيجية جديدة لمواجهة الموجة الحالية من كورونا..اليك تفاصيلها

بشارة

بشارة: إصلاح جذري لفاتورة الرواتب وصافي الإقراض والتحويلات الطبية

مجلس

فرانس برس: الجدل يحيط بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الأحد لمناقشة ملفات مصيرية

توقعات بمصادقة الكنيست على "منع لم الشمل" الأسبوع المقبل

الاتصالات الفلسطينية