الاعلام الحكومي بغزة يعتمد استراتيجية جديدة لمواجهة الموجة الحالية من كورونا..اليك تفاصيلها

غزة/سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الخميس،" اننا ذهبنا في اعتماد استيراتيجية جديدة لمواجهة الموجة الحالية من فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأضاف معروف في حديثه عبر اذاعة صوت القدس" الاستيراتيجية قائمة على أمرين اثنين أولهما تعزيز نسبة المناعة المجتمعية من خلال التطعيم والأمر الثاني هو تعزيز جهوزية المنظومة الصحية مع اقتراب افتتاح المستشفى الإماراتي المتخصص للتعامل مع إصابات كورونا.

وأشار الى أن التحدي الذي يواجه كل المجتمعات هو قدرة المنظومة الصحية على الالتزام تجاه المصابين.

وأوضح أن أغلب الحالات المصنفة التي تحتاج إلى العناية الطبية الفائقة لا زالت محدودة وهناك قدرة اعتيادية لدى وزارة الصحة للتعامل معها.

وأكد أن عملية متابعة تطورات الحالة الوبائية تتم عن كثب.

وتابع " هناك تقدير ودراسة لأي إجراء سيتم اتخاذه لمواجهة الموجة الجديدة وارتأينا أن الإجراء الأمثل وهو تشديد إجراءات الالتزام داخل المدارس على صعيد المعلمين والطلبة.

ولفت الى أن كل المجتمعات الدولية ترى أن الإغلاقات باتت جدواها محدودة جدا والعديد منها تنازلت عن أي إجراءات على الحالة العامة.



وأكمل " هناك توجيهات لتشديد إجراءات السلامة خاصة في الأماكن المغلقة وهناك تراجع واضح من أبناء شعبنا في الالتزام بالإجراءات الوقائية.