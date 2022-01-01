مسؤول أمريكي: زعيم "داعش" فجر نفسه خلال العملية الأمريكية الأخيرة في سوريا

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نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، قد فجر نفسه خلال العملية الأمريكية الأخيرة في شمال غرب سوريا.

وأوضح المسؤول أنه "مع بدء العملية، فجر زعيم التنظيم قنبلة قتلته مع أفراد من أسرته"، مضيفا أن أطفالا ونساء من بين الضحايا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أن جيش بلاده "أزال من ساحة المعركة" زعيم التنظيم خلال عملية جرت في شمال سوريا ليل الأربعاء إلى الخميس.

وأشار بايدن إلى أن جميع الجنود الأميركيين سالمون، معلنا أنه سيتوجه بكلمة إلى الشعب الأميركي لاحقا خلال النهار.

وكانت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أفادت نقلا عن مصادر محلية، بأن 13 شخصا منهم ستة أطفال وثلاث نساء، لقوا مصرعهم جراء تنفيذ مروحيات أمريكية إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين.