  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

صور: غانتس يلتقي ملك البحرين ويوقع اتفاقية تعاون أمني

الخميس 03 فبراير 2022 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: غانتس يلتقي ملك البحرين ويوقع اتفاقية تعاون أمني



المنامة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، التقى اليوم الخميس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصره، ووقع اتفاقية تعاون أمني.

وبحسب الصحيفة، التقى غانتس خلال زيارته للبحرين، رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، والقائد العام للقوات المسلحة خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير شؤون الدفاع عبد الله بن حسن النعيمي الذي وقع معه اتفاقية تعاون في مجال الأمن العام.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية الأمنية ستساهم في تعزيز التعاون الاستخباري والتدريب المشترك وتعميق التعاون في مجال الصناعات العسكرية.

ويأتي توقيع الاتفاقية الأمنية، بعد حوالي عام ونصف من توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين، والذي تركز على المجالين الاقتصادي والمدني، ويتم تطويره اليوم ليشمل المجال الأمني أيضًا.

وكان غانتس وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة مفاجئة، وهي الأولى لوزير جيش إسرائيلي.

وأشار موقع "كيباه" العبري، إلى أن زيارة غانتس للبحرين لم يُعلن عنها مسبقًا، وذلك لأسباب أمنية بالدرجة الأولى.



--

---

----

------

-----

#بيني غانتس #البحرين #اتفاقية تعاون أمني #حمد بن عيسى آل خليفة

الأكثر قراءة اليوم

جلعاد أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيق بقضية “أسرى نفق الحرية”

إيهود باراك يكشف مخاطر تشكل "تهديد وجودي" لـ "اسرائيل"

غضب اسرائيلي واحتجاج فرنسي و أمريكي من ثرثرة غانتس عن الجيش اللبناني

هارتس : لابيد يوجه رسالة لاذعة وتحذيرية لبينيت وهذا ما جاء فيها ..

غانتس يتحدث عن سياسة "اسرائيل" في إضعاف حماس

3 وفيات .. غزة تسجل رقما قياسيا في عدد اصابات كورونا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الاعلام الحكومي بغزة يعتمد استراتيجية جديدة لمواجهة الموجة الحالية من كورونا..اليك تفاصيلها

بشارة

بشارة: إصلاح جذري لفاتورة الرواتب وصافي الإقراض والتحويلات الطبية

مجلس

فرانس برس: الجدل يحيط بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الأحد لمناقشة ملفات مصيرية

توقعات بمصادقة الكنيست على "منع لم الشمل" الأسبوع المقبل

أشغال غزة تكشف آخر مستجدات ملف الإعمار

الاتصالات الفلسطينية