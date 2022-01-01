صور: غانتس يلتقي ملك البحرين ويوقع اتفاقية تعاون أمني
الخميس 03 فبراير 2022 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنامة/سما/
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، التقى اليوم الخميس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصره، ووقع اتفاقية تعاون أمني.
وبحسب الصحيفة، التقى غانتس خلال زيارته للبحرين، رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، والقائد العام للقوات المسلحة خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير شؤون الدفاع عبد الله بن حسن النعيمي الذي وقع معه اتفاقية تعاون في مجال الأمن العام.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية الأمنية ستساهم في تعزيز التعاون الاستخباري والتدريب المشترك وتعميق التعاون في مجال الصناعات العسكرية.
ويأتي توقيع الاتفاقية الأمنية، بعد حوالي عام ونصف من توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين، والذي تركز على المجالين الاقتصادي والمدني، ويتم تطويره اليوم ليشمل المجال الأمني أيضًا.
وكان غانتس وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة مفاجئة، وهي الأولى لوزير جيش إسرائيلي.
وأشار موقع "كيباه" العبري، إلى أن زيارة غانتس للبحرين لم يُعلن عنها مسبقًا، وذلك لأسباب أمنية بالدرجة الأولى.