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اتحاد الموظفين: لا زلنا في نزاع عمل مع إدارة "الأونروا"

الخميس 03 فبراير 2022 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الموظفين: لا زلنا في نزاع عمل مع إدارة "الأونروا"



غزة/سما/

قال  رئيس قطاع المعلمين باتحاد الموظفين بـ"الاونروا" محمود حمدان اليوم الخميس، "لا زلنا في نزاع عمل مع إدارة "الأونروا" حتى تحقيق مطالب اتحاد الموظفين.

وأضاف حمدان خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى: "وعدنا من إدارة الوكالة بإعادة العلاوة السنوية نهاية مارس المقبل بأثر رجعي، ونرجو أن يتحقق ذلك".

وتابع: "جلسنا مع المفوض العام ومدير عمليات الوكالة هذا الأسبوع وطلبناهم بتنفيذ ما تم التوافق عليه وكان هناك وعود بذلك وأكدوا التزامهم بتثبيت المعلمين حينما تتوفر الأموال".

وأردف: "منذ ثلاثة أشهر من إعلاننا نزاع عمل والشروع بخطوات تصعيدية لتحقيق مطالبنا الرئيسة، والتوقف عن نزاع العمل بتدخل لجان اللاجئين لم تنفذ للأسف أي من الشروط".

وأكمل: "مطالب اتحاد المعلمين هي (تثبيت نحو 1500 معلم، يعملون بشاغر يومي وإلغاء الإجازة الاستثنائية وتبيت صرف الرواتب شهرياً)".

وذكر: "لا نريد للموظف أن يكون الضحية بتحمل نتائج التوتر في عملية جلب الأموال. ونطالب إدارة الوكالة بتحمل المسؤولية الكاملة بتشغيل اللاجئين"، مطالبًا إدارة الوكالة بتحمل المسؤولية الكاملة بتشغيل اللاجئين.

#غزة #الاونروا

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