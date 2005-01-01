الاحتلال يبدأ اليوم تقديم لوائح اتهام لأسرى متهمين بعملية حومش

القدس المحتلة/سما/

من المقرر أن تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس وخلال الأيام المقبلة، لوائح اتهام، ضد عدد من الأسرى فلسطينيين من بينهم والدة اثنين منهم، بزعم تورطهم في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حومش المخلاة عام 2005، ما بين جنين ونابلس ما أدى لمقتل مستوطن، في منتصف شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن النيابة العسكرية الإسرائيلية ستتهم عطاف جرادات (50 عامًا) والدة الأسيرين عمر وغيث، بالفشل في منع هجوم خطير، والتشجيع والتحريض على تنفيذه.



وأشارت القناة، إلى أنه سيتم تقديم لوائح اتهام اليوم أمام محكمة سالم العسكرية، ضد بعض الأسرى، وآخرين خلال الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه قد يتم توجيه تهم إضافية ضد معتقلين آخرين.

القدس