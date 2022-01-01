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اللجنة السياسية في المجلس الوطني تنتخب صالح ناصر رئيساً وموفق مطر مقرراً

الخميس 03 فبراير 2022 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة السياسية في المجلس الوطني تنتخب صالح ناصر رئيساً وموفق مطر مقرراً



رام الله/سما/

عقدت اللجنة السياسية للمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعاً ، يوم الخميس، بنظام الزووم ، ترأسه عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد نيابة عن رئيس المجلس سليم الزعنون .

تناول جدول الأعمال على الترتيبات التنظيمية ، فانتخبت صالح ناصر (أبو ناصر) عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئيساً لها، والكاتب الصحفي موفق مطر مقرراً .


 
وأكد المجتمعون ، بلسان رئيس اللجنة المنتخب ، حرصهم على التنسيق مع هيئة رئاسة المجلس الوطني في عقد اجتماعاتها الدورية ، واصدار تقاريرها الى دورات المجلس ، والتفاعل مع اللجنة التنفيذية والدائرة السياسية فيها .

كما حرص المجتمعون على التأكيد على ضرورة التمسك بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وصونها على الدوام ، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني ، ورفض والتصدي لكل محاولات التشكيك بالموقع التمثيلي للمنظمة ولدعوات فبركة بدائل مدمرة لوحدة الكيانية الوطنية الفلسطينية .

#صالح ناصر #موفق مطر

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