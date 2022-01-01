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منظمة الصحة العالمية: أوروبا قد تشهد نهاية جائحة كورونا

الخميس 03 فبراير 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية: أوروبا قد تشهد نهاية جائحة كورونا



أ ف ب/سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار" مع فيروس كورونا، مما يشير إلى أن أوروبا قد تشهد نهاية الجائحة.


وقال هانس كلوغه مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا إنه"بعد عامين من تفشي كوفيد-19، قد تدخل أوروبا قريبا في "فترة هدوء طويلة" بسبب معدلات التلقيح المرتفعة وانتشار متحور أوميكرون الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء".

وأضاف: "هذا السياق الذي لم نشهده من قبل خلال هذه الجائحة، يجعلنا أمام إمكانية أن تكون هناك فترة هدوء طويلة"، لافتا إلى أنه "يجب أن يُنظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب لنا سلاما دائما".

#منظمة الصحة العالمية #جائحة كورونا #وباء كورونا

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