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"فلسطين النيابية" ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية

الخميس 03 فبراير 2022 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فلسطين النيابية" ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية



عمان/سما/

رحبت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، بتقرير منظمة العفو الدولية "امنستي" الذي وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، أهمية التقرير الصادر من مؤسسة دولية تعنى بحقوق الانسان ذات مصداقية عالية، والذي استند إلى حقائق دامغة.

وأضاف الظهراوي أن التقرير "إثبات إضافي لتعرية الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة إسرائيل كدولة فصل عنصري وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، من الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، والتي تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".

وطالبت "فلسطين النيابية"، البرلمانات العربية والاسلامية والدولية باتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة السياسات الاستعمارية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

#فلسطين #منظمة العفو الدولية

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